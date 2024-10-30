Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.H.A (18) idaresindeki motosiklet, ilçenin Yukarıtandır köyünde K.K. (20) yönetimindeki 03 UE 369 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ambulansla H.H.A Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili K.K gözaltına alındı.
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