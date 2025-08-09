Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sarıcalı Mahallesi'nde Dursun T. (47) idaresindeki 34 BGZ 084 plakalı otomobil, Nihat S.(36) idaresindeki 55 AET 251 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?