Motosikletin Sepetinde Uyuşturucu Taşıyan Motokurye Tutuklandı

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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, motosikletinin sepetinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen motokurye H.A. (26), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. H.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü altındaki kontrol noktasında, durumundan şüphelendikleri H.A.'nın kullandığı motosikleti durdurdu. Yapılan aramada, motosikletin sepetinde 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.