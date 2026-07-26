Motosikletle Silahlı Olaylar Azaldı - Son Dakika
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Motosikletle Silahlı Olaylar Azaldı

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Bakan Çiftçi, motosikletle ateşli silah kullanımıyla yapılan olayların sayısının düştüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi." dedi.

Bakan Çiftçi, AA muhabirine motosiklet kullanılarak düzenlenen bu tür saldırıların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık koordinasyonunda silahlı suç örgütlerinin eylem kabiliyetini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonların ve önleyici güvenlik çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, güvenlik birimlerince bu yöntemi kullanan yapıların bütün bağlantılarıyla takip edildiğini söyledi.

Mücadelenin yalnızca saldırıyı yapan kişilerle sınırlı tutulmadığını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Motosikleti kullanarak saldırıyı gerçekleştiren kişiden eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Operasyonel çalışmalarımızı, istihbari faaliyetlerimizi ve önleyici tedbirlerimizi birlikte yürüterek bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz."

Bakan Çiftçi, bazı silahlı suç örgütlerinin motosikletleri olay yerine hızlı ulaşmak, kimliklerini gizlemek ve saldırının ardından bölgeden uzaklaşmak amacıyla kullandığına işaret ederek, kullanılan yöntemin değişmesinin güvenlik birimlerinin takibinden kurtulmaya yetmeyeceğini bildirdi.

Olay sayısı geriledi

Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan olaylara ilişkin verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi. Böylece söz konusu olaylarda azalma sağlandı."

Çiftçi, aynı dönemler karşılaştırıldığında olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 9'a indiğini, yaralananların sayısının ise 81'den 15'e gerilediğini bildirdi.

Elde edilen sonuçların güvenlik birimlerince sürdürülen kararlı mücadelenin sahadaki karşılığını gösterdiğini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her bir olay, üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere, kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun, geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletle Silahlı Olaylar Azaldı - Son Dakika

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