Motosikletle Umreye Giden Çift 25 Gün Sonra Evine Döndü - Son Dakika
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Motosikletle Umreye Giden Çift 25 Gün Sonra Evine Döndü

Çekmeköy'den motosikletle umreye giden Fatih ve Hilal Çam çifti, zorlu 25 günlük yolculuğun ardından evlerine döndü. Yolculukları sırasında birçok zorlukla karşılaşan çift, deneyimlerini sosyal medyada paylaştı.

13.05.2025 11:08
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(İSTANBUL) - Çekmeköy'den motosikletle umre için yola çıkan Fatih ve Hilal Çam çifti, 25 gün süren zorlu yolculuklarının ardından evlerine döndü. Belediye Başkanı Orhan Çerkez de genç çifti ziyaret ederek, yolculukları ve umre ziyaretleri ile ilgili bilgi aldı.

Eşinin mehir olarak istediği umre sözünü motosiklet tutkusu ile birleştiren Fatih ve Hilal Çam çifti, 25 gün süren ziyaretlerinden döndü. Hem manevi bir yolculuk yapan hem de motosikletle seyahat ederek tutkularını hayata geçiren Çam çifti, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. On binlerce takipçiye ulaşan çifti, umre dönüşlerinde, Başkan Çerkez, yakınları ve takipçileri yalnız bırakmadı.

Yolculukta dört mevsimi yaşadılar

Çekmeköy'den başlayan yolculuk; İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir maceraya dönüştü. Sekiz gün süren gidiş ve sekiz gün süren dönüş yolculuğunda motosikletle 16 gün boyunca seyahat eden çift, yol boyunca dört mevsimi birden yaşadı. Zorlu yolculukları sırasında çölde motosikletleri kuma saplanan, lastikleri patlayan ve benzinleri tükenen çift, tüm bu aksiliklere rağmen kutsal topraklara olan yolculuklarını tamamladı.

"İyi ki motorla gitmişiz"

Hilal Çam, "Hikayenin başlangıcı eşim evlenirken dini nikahta verdiği mehirle başladı. Ardından ben motoru çok sevmiyordum hayatıma katan eşim oldu. Eşimde motorla bir macera, yurtdışı hayali vardı. Aslında biz başlangıcı umre olan hayalimizi motorla devam ettirdik. O şekilde umreye niyetlendik. İyi ki umreye gitmişiz, iyi ki motorla gitmişiz. Kendimize çok şey kattığımıza inanıyoruz. Rabbim gitmek isteyen herkese nasip etsin inşallah. Bizim için çok güzel bir duygu biz sadece bizim hayalimiz zannediyorduk ama binlerce insanın hayaliymiş bu. Eşimle motosikletle gitmeyi bende hayal ediyordum ama iz bilmiyorduk, yol bilmiyorduk nasıl yaparız diyenlere örnek oldu. Bu şekilde örnek olmak, yol gösterici olmak çok güzel bir duygu. İnsanlar bizleri ziyaret ettikçe çok daha iyi anlıyoruz. ve dilimiz döndükçe de maceralarımızı anlatıyoruz" dedi.

Fatih Çam ise "Biz ailemize motorla umreye gideceğimizi söylemiştik. Kimse bize inanmıyordu. Yapamazsınız, edemezsiniz diyorlardı. Allah kelamı ile yapıp hiçbir dil bilmeden üç ülke gezdik. Tek bildiğimiz dil Allah kelamıydı bütün yollarımız açıldı. Çok aşırı derecede meşakkatli bir yolculuktu. Başımıza gelmeyen olay kalmadı. Kum fırtınalarından tutun lastiğimizin patlamasına, çölün ortasında benzinimizin bitmesine bunlar ana başlıklar diyebilirim. Çok fazla badireler atlattık ama şükürler olsun rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur dedik ve yolculuğumuzu tamamladık. Allah isteyen herkese nasip eylesin. Yolculuğumuz Çekmeköy'den çıkış Çekmeköy'e dönüş 11 bin 500 kilometre oldu. Toplamda 25 güne sığdırdık bu yolculuğumuzu" diye konuştu.

Çerkez'den genç çifte ziyaret

Umre dönüşü, Fatih ve Hilal Çam çiftini ziyaret eden Başkan Çerkez, "Genç çiftimizin yürekleri gibi niyetleri de güzel ve tertemiz. Allah'ım dualarını kabul eylesin. Zor şartlarda gidip gelmek ayrı bir meziyet ister. Zor olanda bereket vardır. Zor olan unutulmaz, iz bırakır, zor olan kıymetlidir. Zorlu şartlarda uzun yola gidip geldiler. Allah kabul etsin. Kazasız belasız geldiklerine sevindim. İnşallah diğer insanlarımıza da örnek olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Motosikletle Umreye Giden Çift 25 Gün Sonra Evine Döndü - Son Dakika

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