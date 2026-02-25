Motosikletli Eğlenceye Ceza - Son Dakika
Motosikletli Eğlenceye Ceza

Motosikletli Eğlenceye Ceza
25.02.2026 11:11
Kocaeli'de motosikletli sürücü, kafeden ceza aldı ve ehliyeti süresiz iptal edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, motosikletiyle alışveriş merkezinin önündeki kafeye girdiği ve müşterilerin bulunduğu masaların arasından geçtiği anları, kask kamerasıyla kaydedip sanal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 bin 457 TL ceza uygulandı.

Olay, dün Gebze ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, alışveriş merkezinin önündeki kafeye girerek müşterilerin bulunduğu masaların arasından geçti. Sürücü, kask kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, 'Selam sana imparator, arkadaşlar ben geçebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, hayırlı günler' diye bağırdı. Görüntülerin sanal medya platformlarında paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Motosikletin sürücüsü tespit edildi, ehliyetine süresiz el konuldu, 6 bin 457 TL ceza uygulandı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletli Eğlenceye Ceza

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.