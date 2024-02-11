Motosikletli Grupların Tehlikeli Sürüşleri Kamerada

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Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL, SULTANBEYLİ TEM Otoyolu ve Çatalca'da, motosikletli grupların tek teker üzerinde ilerlediği tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca'da, dün akşam saatlerinde ve Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda öğle saatlerinde grup halindeki motosikletliler, bir süre tek teker üzerinde giderek hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Motosikletlerin bazılarını plakasız olduğu görüldü. Trafiği tehlikeye düşüren o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.