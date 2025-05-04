Motosikletli saldırgan iş yerinde bir kişiyi vurdu - Son Dakika
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Motosikletli saldırgan iş yerinde bir kişiyi vurdu

Motosikletli saldırgan iş yerinde bir kişiyi vurdu

İnegöl'de kasklı bir kişi, motosikletle geldiği iş yerinde işletme sahibini bacağından vurdu.

04.05.2025 01:09
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kasklı bir kişi, motosikletle geldiği iş yerinde, işletme sahibi Adil S.'yi (37) tabancayla bacağından vurup, kaçtı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217'nci Sokakta bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kasklı bir kişi, motosikletle geldiği iş yerinde, işletme sahibi Adil S.'ye tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden biri bacağına isabet eden işletme sahibi yaralanırken, şüpheli ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işletme sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

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