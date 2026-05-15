Motosikletli Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da trafikte seyir halindeki motosiklette silah teşhir ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Çalışmalar sonucunda, otoyolda seyir halinde olan bir motosiklet üzerindeki şüphelinin elindeki silahı teşhir ettiği belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli A.D. (18), Arnavutköy'deki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ele geçirilen silahın oyuncak olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.