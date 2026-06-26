Motosiklette 1,3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde motosikletinde 1 kilo 339 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri M.C. yönetimindeki motosikleti durdurdu.
Ekiplerce aranan motosiklette 1 kilo 339 gram kubar esrar bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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