Motosiklette telefon kullanan sürücüye 66 bin TL ceza verildi, ehliyeti iptal edildi

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet üzerinde ellerini bırakarak telefon kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparak hem kendisinin hem de çevresindekilerin hayatını hiçe sayan sürücünün tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

Motosiklet üzerinde ellerini bırakarak telefon kullanan ve trafiği tehlikeye sokan kişinin sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği bildirilen açıklamada, şüpheliye ayrıca 66 bin lira trafik idari para cezası uygulandığı kaydedildi.