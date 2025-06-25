Mozambik'te 120 Çocuk Kaçırıldı

CAPE İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab tarafından son dönemde en az 120 çocuğun kaçırıldığını bildirdi.

HRW'nin açıklamasında, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ bağlantılı Eş-Şebab'ın eylemlerine atıfta bulunularak "Mozambik'in kuzeyinde en az 120 çocuk kaçırıldı; bazıları zorla çalıştırılıyor, çocuk asker yapılıyor ya da evlendiriliyor." denildi.

Çocukların yağmalanan eşyaları taşımakta kullanıldığına işaret eden kuruluş, bazı çocukların da silahlı çatışmalarda savaşçı olarak görevlendirildiğini aktardı.

Açıklamada, son iki ayda saldırıların ve çocuk kaçırma vakalarının yeniden arttığı vurgulanarak kaybolan çocukların bulunması ve yeni kaçırmaların önlenmesi için Mozambik hükümetine daha fazla çaba gösterme çağrısında bulunuldu.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, 11 Haziran'da Cabo Delgado'ya yaptığı ziyarette, kuzey Mozambik'teki durumu "göz ardı edilen bir kriz" olarak nitelendirmişti.

Egeland, bölgede 5 milyondan fazla insanın ciddi açlık riski altında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"İklim şokları, artan şiddet olayları ve derinleşen açlık, halk üzerinde yıkıcı etki yaratıyor. 5 milyon insan açlık riski altında; 900 binden fazla kişi ise acil yardıma ihtiyaç duyacak kadar derin bir kıtlıkla karşı karşıya."

NRC verilerine göre, ülkede 5 milyondan fazla kişi kritik düzeyde açlıkla karşı karşıya bulunurken 900 binden fazla kişi ise acil gıda yardımı gerektiren koşullarda yaşıyor.

Bölgede şiddet olayları giderek artıyor

Mozambik, 2017'den bu yana Cabo Delgado'da silahlı gruplara karşı mücadele veriyor. Hükümet güçleri şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gönderilen askeri birliklerden destek alınıyor.

2020'de isyancı grup, çok sayıda saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi başlarını keserek öldürmüştü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, şiddet nedeniyle bölgede 600 binden fazla kişi yerinden edildi ve çatışmalar komşu eyaletlere de yayıldı.

Geçen yıl seçim sonrası protestolarda yaşanan ölümler ve krizler, Cabo Delgado'daki insani durumun gündemden düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan Cabo Delgado, art arda yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenirken ABD'nin dış yardım kesintilerinin de bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.