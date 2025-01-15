Mozambik'te Chapo Göreve Başladı

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Mozambik'te 9 Ekim 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo, yemin törenin ardından ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Seçimlerin ardından başlayan ve yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yerinden edilmesine neden olan protestoların ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı için yemin töreni düzenlendi.

Törende, Chapo, yemin edip ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Chapo, 5 yıllık görevine başlarken başkent Maputo'da sokakların boş, dükkanların da protesto ve şiddet olayları endişesiyle kapalı olması dikkati çekti.

?Mozambik'teki seçim süreci ve şiddet olayları

FRELIMO'nun adayı Chapo, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 71 oy oranıyla birinci olurken en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane, oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Çıkan şiddet olaylarında 300 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi komşu ülkelere sığınma durumunda kalmıştı.

Podemos Partisinden muhalif lider Venancio Mondlane, yemin töreninden önce ülke genelinde ulusal grev çağrısında bulunmuş ve yeni hükümeti günlük gösterilerle engellemekle tehdit etmişti.

Seçimlerden sonra gittiği Güney Afrika'da protesto çağrısında bulunan Mondlane, geçen hafta ülkeye dönmüş ve kendisini başkan olarak atamaya yemin etmişti.