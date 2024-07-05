Mozambik'te SADC Barış Gücü Askeleri Ülkeden Çekiliyor - Son Dakika
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Mozambik'te SADC Barış Gücü Askeleri Ülkeden Çekiliyor

Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na (SADC) bağlı barış gücü askerlerinin ülkeden çekileceğini duyurdu. SADC kuvvetleri, Ensar'us Sunna terör örgütüyle mücadelede önemli bir rol oynamış ve bölgede güvenliği sağlamıştır. Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki saldırılar sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yüz binlerce kişi yerinden olmuştur.

05.07.2024 10:41
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Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütüyle mücadele için bulunan Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na (SADC) bağlı barış gücü askerlerinin ülkeden çekileceği bildirildi.

Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume, yaptığı açıklamada, ülkedeki SADC Mozambik Misyonu'nun (SAMIM) görev süresinin bittiğini ve askerlerin ülkeden çekilmeye başlayacağını belirtti.

SADC kuvvetlerinin Ensar'us Sunna örgütüyle mücadelede kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Chume, birçok bölgede güvenliğin sağlandığını ve insanların özgürce hareket etmeye başladığını aktardı.

Misyonun sadece Mozambik değil diğer Afrika ülkeleri için de önemine değinen Chume, "Terörle mücadeledeki ilerleme tüm SADC ülkeleri için bir zaferdir ve bölgede terörizmin oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynamıştır." dedi.

SADC Misyonu, Mozambik'in terörle mücadelesini desteklemek amacıyla Temmuz 2021'de konuşlandırılmıştı.

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Kaynak: AA

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