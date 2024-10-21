Mozambik'te Seçim Öncesi İki Muhalif Öldürüldü - Son Dakika
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Mozambik'te Seçim Öncesi İki Muhalif Öldürüldü

Mozambik'te tartışmalı seçim öncesi muhalifler Elvino Dias ve Paulo Guambe öldürüldü. Protestolar bekleniyor.

21.10.2024 13:16
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Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimin sonuçlarına karşı ülke genelinde planlanan protestolar öncesinde iki muhalif ismin öldürülmesi tepkilere yol açtı.

BBC'nin haberine göre, 9 Ekim'de düzenlenen seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) cumhurbaşkanı adayı Daniel Chapo, birinci sırada; bağımsız muhalefet adayı Venancio Mondlane ise ikinci sırada yer aldı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Bugün yapılması planlanan protestolar öncesinde Mondlane'nin Danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi (PODEMOS) avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe'nin başkent Maputo'da vurularak öldürülmesi tepkilere neden oldu.

Muhalif isimler Dias ve Guambe'nin, 18 Ekim'de bulundukları aracın silahlı kişilerce hedef alınması sonucu hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Mozambik polisi, olayın aydınlatılması ve saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Uluslararası seçim gözlemcilerinden kınama

Seçim sürecini izlemek üzere Mozambik'te bulunan Avrupa Birliği (AB) Gözlemci Misyonu, saldırıyı "çirkin bir suç" olarak nitelendirdi ve hükümeti bağımsız soruşturma yürütmeye çağırdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) Zenaido Machado da Dias'ın geçen yılki seçimlerde de seçim komisyonunun seçimlere hile karıştırdığına dair dava açtığını ve bu davayı kazandığını belirtti.

Machado, "Bu yıl da aynı şeyi yapmaya hazırlanıyordu ve bu nedenle öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Mozambik Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (CDD) Direktörü Adriano Nuvunga ise Dias'ın öldürülmesini "Soğukkanlı ve vahşi bir cinayet" şeklinde nitelendirdi.

Genel seçimin nihai sonuçlarının 24 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mozambik'te Seçim Öncesi İki Muhalif Öldürüldü - Son Dakika

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