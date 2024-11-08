Mozambik'te Seçim Protestolarında 3 Ölü

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Mozambik'te seçim sonuçlarını protesto eden muhaliflerin düzenlediği gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, muhalifler, başkent Maputo'da gösteriler düzenledi.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhaliflerin düzenlediği gösterilere polisin müdahalesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bazı göstericiler yaralandı.

Böylelikle başkent Maputo'da seçim sonrası çıkan protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Polis, yolları kapatan ve araçları ateşe veren göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Öte yandan, gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mozambik'te seçim süreci

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Gösteriler nedeniyle Mozambik ile Güney Afrika sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştı.

İnsan hakları örgütleri ise ülkedeki durumun endişe verici olduğuna dikkati çekerek itidal çağrısı yaptı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.