Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Olayları - Son Dakika
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Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Olayları

Mozambik'te seçim sonrası düzenlenen protestolar sırasında 88 kişi hayatını kaybetti, 3450 kişi gözaltına alındı.

07.12.2024 14:17
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Mozambik'te, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarına karşı düzenlenen gösteri ve şiddet olayları devam ederken protestocular, 2 devlet binasını tahrip etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, polis yetkilileri, gösteriler sırasında bir noter ofisinin ve Seçim İdaresi Teknik Sekreterliğine (STAE) ait bir binanın ev yapımı bombalar kullanılarak tahrip edildiğini belirtti.

Polis, protestolarla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gösterilerde 88 kişi hayatını kaybetti

"Plataforma Eleitoral Decide" adlı sivil toplum kuruluşuna göre, 9 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçiminin ardından yaşanan protestolar ve şiddet olayları sırasında 88 kişi öldü.

Gösterilerin başladığı tarihten 4 Aralık'a kadar 3 bin 450 kişi gözaltına alındı.

Mozambik'te seçim süreci

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Gösteriler nedeniyle Mozambik ile Güney Afrika sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Mozambik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Olayları - Son Dakika

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