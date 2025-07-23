Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet Olayları

Mozambik'te muhalif siyasetçi Venancio Mondlane, 9 Ekim 2024'teki cumhurbaşkanı seçimi sonrası yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili suçlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mozambik Savcılığı, Mondlane'ye seçim sonrası şiddet olaylarıyla bağlantılı, aralarında toplu itaatsizliğe teşvik ve terörizmi kışkırtma suçlarının yer aldığı 5 suçlama yöneltti.

Mondlane, davaya vicdanı rahat şekilde katılacağını belirterek, uluslararası avukatlardan oluşan ekip kurduğunu söyledi.

Mozambik ulusuna büyük hizmette bulunduğunu dile getiren Mondlane, "30 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez sahtekarlığın örtüsünü kaldırıp ortaya çıkarma konusunu en uç noktaya taşımayı başardık. Sahtekarlık maskesini kaldırdık ve varlığını silahlara, cinayetlere ve adam kaçırmalara dayalı sürdüren diktatörlük rejimine karşı en aşırı direnişi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Mozambik'teki seçim süreci ve şiddet olayları

9 Ekim 2024'te düzenlenen genel seçimlerde iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo yüzde 71 oyla birinci olurken en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane yüzde 20 oy almıştı.

Seçimlerde hile yapıldığını öne süren Mondlane ve diğer muhalefet partileri, ülke genelinde kitlesel protesto çağrıları yapmıştı.

Gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında en az 400 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Seçim sonrası yaşanan huzursuzlukları yatıştırmak amacıyla Mozambik Parlamentosu, ulusal diyalog ve uzlaşıyı teşvik eden yeni yasayı onaylamıştı.