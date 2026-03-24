Mozambik'te Sel Felaketi: 18 Ölü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mozambik'te devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 18 kişi öldü.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, ülke genelinde ikinci bir şiddetli yağış döneminin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, sellerde 18 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin çoğunun boğulma kaynaklı olduğu bildirildi.

Binlerce kişinin yerinden edildiği ve altyapının zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, ülke genelindeki 31 barınma merkezinde yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı kaydedildi.

INGD'ye göre, geçen sene ve bu yıl Mozambik'te görülen şiddetli yağışlar, yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiledi, 285 kişinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Mozambik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:20:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.