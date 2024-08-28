Mozambik'te tutuklu bulunan 10 İranlı denizci serbest bırakıldı

Mozambik'in kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 18 ay bu ülkede tutuklu bulunan 10 İranlı denizcinin serbest bırakıldığı bildirildi.
İran'ın Güney Afrika'daki Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu denizcilerin 18 ay önce Mozambik polisi tarafından kara suları ihlali nedeniyle tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, 10 İranlı denizcinin uzun süren hukuki ve diplomatik girişimlerin ardından serbest bırakılarak ülkeye döndüğü ifade edildi.
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