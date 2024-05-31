Mozambik'te Yeryüzü Doktorları tarafından yapılan ilk doğum başarıyla gerçekleşti - Son Dakika
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Mozambik'te Yeryüzü Doktorları tarafından yapılan ilk doğum başarıyla gerçekleşti

Mozambik\'te Yeryüzü Doktorları tarafından yapılan ilk doğum başarıyla gerçekleşti

Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllü sağlık ekipleri, TİKA işbirliğiyle Mozambik'te yenilenen sağlık merkezinde yapılan ilk doğumda, boynuna kordon dolanan bebeği başarıyla dünyaya getirdi. Bebek ve annenin sağlık durumu iyi. Yeryüzü Doktorları, Mozambik'te sağlık sorunlarının tespiti, eğitim ve tedavi hizmetlerini sürdürerek bölgedeki anne ve çocukların sağlığını desteklemeyi hedefliyor.

31.05.2024 16:27
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Mozambik'e giden Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekipleri, TİKA tarafından yenilenen sağlık merkezinde yapılan ilk doğumda, boynuna kordon dolanan ve anneyi hayati riske sokan bebeği başarıyla dünyaya getirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları Mozambik Maputo'da Ndlavela Sağlık Merkezi'nde gönüllü sağlık hizmetini sürdürüyor.

TİKA işbirliğiyle bölgedeki sağlık sorunlarının tespiti ve yerel sağlık çalışanlarına eğitim vermek için Mozambik'e giden Türk hekimler, klinikte ilk doğumu da gerçekleştirdi. Bu ilk doğumda, boynuna kordon dolanan ve anneyi hayati riske sokan bebek, sorunsuz bir şekilde dünyaya geldi.

Başarılı geçen ilk operasyonun ardından, yine sağlıklı bir şekilde doğan ikinci bebeğe ise annenin isteğiyle "Kaan" adı verildi.

Anne ve bebeklerde sağlık sorunlarının çok yüksek oranda görüldüğü, her 1000 doğumda 28 bebeğin ve 452 annenin hayatını kaybettiği ülkede, gönüllü sağlık ekipleri muayene ve tedavilerini sürdürüyor.

Başkent Maputo'da sağlık taraması gerçekleştiren doktorlar, TİKA tarafından yenilenen Ndlavela Sağlık Merkezi'nde yerel sağlık çalışanlarına önce eğitim veriyor, daha sonra bölge halkının muayenesinde sağlık çalışanlarına rehberlik ediyor.

295 bin 775 çocuğun çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettiği ve hijyen sorunu yaşadığı Mozambik'te Yeryüzü Doktorları, sağlık altyapısını desteklemek için yerel çalışanlara kadın doğum ve pediatri alanında eğitim verip bölgedeki anne ve çocukların bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Dünyadaki en büyük HIV salgınlarının yaşandığı ve yaklaşık 2,5 milyon kişiye bulaştığı tahmin edilen ülkede, Yeryüzü Doktorları, bu konuda da eğitim programlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mozambik'te Yeryüzü Doktorları tarafından yapılan ilk doğum başarıyla gerçekleşti - Son Dakika

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