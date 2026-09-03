Mozambik'te Zimbabve'ye yakıt taşıyan boru hattının kapasitesi yüzde 67 artırılıyor - Son Dakika
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Mozambik'te Zimbabve'ye yakıt taşıyan boru hattının kapasitesi yüzde 67 artırılıyor

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Mozambik ile Zimbabve arasındaki akaryakıt boru hattının yıllık kapasitesinin 3 milyon metreküpten 5 milyon metreküpe çıkarılması için genişletme projesinin temeli atıldı. 2027 sonunda tamamlanması planlanan proje, iki ülkenin enerji güvenliğini güçlendirecek ve bölgedeki denize kıyısı olmayan ülkelerin yakıt tedarikini kolaylaştıracak.

CAPE Mozambik'in Beira Limanı'ndan Zimbabve'ye yakıt taşıyan boru hattının yıllık kapasitesinin yüzde 67 artırılarak 3 milyon metreküpten 5 milyon metreküpe çıkarılması için genişletme çalışmalarına başlandı.

Mozambik-Zimbabve Boru Hattı Şirketinden (CPMZ) yapılan açıklamaya göre, Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo ile Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın katılımıyla düzenlenen törende, boru hattının kapasitesini artıracak projenin temeli atıldı.

Açıklamada, projenin 2027'nin sonuna kadar tamamlanmasıyla hattın yıllık taşıma kapasitesinin 2 milyon metreküp artırılarak 5 milyon metreküpe ulaştırılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Chapo, törende yaptığı açıklamada, projenin iki ülkenin enerji güvenliği ve bölgesel ekonomik bütünleşmesi açısından önemine dikkati çekerek, "Bu boru hattı, yakıtın yanı sıra ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki işbirliği, güven ve karşılıklı bağımlılığı da taşıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Mnangagwa ise kapasite artışının Mozambik ve Zimbabve'nin yanı sıra bölge ekonomilerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, projenin yakıt tedarik zincirindeki darboğazların azaltılmasına ve Beira Koridoru'nun güvenilirliğinin artırılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Mozambik-Zimbabve akaryakıt boru hattı

Yaklaşık 294 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Mozambik'in Hint Okyanusu kıyısındaki Beira Limanı'na getirilen petrol ürünlerini Zimbabve sınırındaki Feruka'ya taşıyor.

Buradan yakıt, Zimbabve'nin boru hattı sistemi üzerinden başkent Harare'ye ulaştırılıyor.

Projenin tamamlanmasıyla kapasitesi yıllık 5 milyon metreküpe çıkacak hattın, Zimbabve'nin yanı sıra denize kıyısı bulunmayan Zambiya, Malavi, Botsvana ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yakıt tedarikinde daha etkin kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mozambik'te Zimbabve'ye yakıt taşıyan boru hattının kapasitesi yüzde 67 artırılıyor - Son Dakika

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