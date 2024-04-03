Mozambik Ulusal Hayvancılık Geliştirme Müdürlüğü, "tehlikeli tür" olarak kabul edilen köpeklerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
Mozambik Haber Ajansına göre Ulusal Hayvancılık Geliştirme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede artan köpek saldırıları ve ısırıklarına bağlı yaralanmalar ile ölümlere dikkat çekildi.
Açıklamada, alınan karar kapsamında "tehlikeli tür" kabul edilen köpeklerin ülkeye girişinin yasaklandığı belirtildi.
Müdürlük tarafından yayınlanan listede, söz konusu türler arasında pitbull ve rottweiler cinsi köpekler de yer aldı.
??????? Ordu ve polis gibi kamu hizmeti yapan kurumlar ile engellilere rehberlik hizmeti veren, afetlerde koruma, rehberlik ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan köpekler ise istisna sayıldı.
Son Dakika › Güncel › Mozambik, Tehlikeli Tür Köpeklerin Ülkeye Girişini Yasakladı - Son Dakika
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölenlerin sayısının 32.916'ya yükseldiğini açıkladı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Yapılan aramalarda, bir şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör, ruhsatsız bir av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor. Dernek başkanı Nihat Bulut, şu ana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını ve kalan 5 günde günlük 2 bin ekmek olmak üzere toplamda 10 bin ekmek dağıtacaklarını belirtti.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?