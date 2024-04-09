Mozambik'teki tekne kazasında ölü sayısı 97'ye yükseldi

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MAPUTO, 9 Nisan (Xinhua) -- Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletine bağlı Mozambik Adası yakınlarında Pazar günü meydana gelen tekne kazasında ölenlerin sayısı 97'ye yükselirken, 12 kişi ise kazadan sağ kurtuldu.

Mozambik Adası'nın idarecisi Silverio Nauaito, Pazartesi günü basına yaptığı açıklamada, aynı gün sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

Yetkili, 17'si çocuk olmak üzere 30 kişinin defin işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

Batan tekne, kolera salgınıyla ilgili yanlış bilgilendirme sonucu paniğe kapılarak Mossuril bölgesini terk eden 130 kişiyi taşıyan derme çatma bir feribottu.

Nauaito, yetkililerin diğer kayıpları bulmak için Mozambik Adası ile Mossuril bölgesinin Lungo idari alanı arasındaki sularda arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.