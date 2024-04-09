Mozambik'teki tekne kazasında ölü sayısı 97'ye yükseldi - Son Dakika
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Mozambik'teki tekne kazasında ölü sayısı 97'ye yükseldi

Mozambik'in Nampula eyaletine bağlı Mozambik Adası yakınlarında meydana gelen tekne kazasında ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi. 12 kişi ise kazadan sağ kurtuldu. Kazada 17'si çocuk olmak üzere 30 kişinin defin işlemleri tamamlandı. Batan tekne, kolera salgınıyla ilgili yanlış bilgilendirme sonucu paniğe kapılarak 130 kişiyi taşıyan derme çatma bir feribottu. Arama çalışmaları devam ediyor.

09.04.2024 10:16
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MAPUTO, 9 Nisan (Xinhua) -- Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletine bağlı Mozambik Adası yakınlarında Pazar günü meydana gelen tekne kazasında ölenlerin sayısı 97'ye yükselirken, 12 kişi ise kazadan sağ kurtuldu.

Mozambik Adası'nın idarecisi Silverio Nauaito, Pazartesi günü basına yaptığı açıklamada, aynı gün sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

Yetkili, 17'si çocuk olmak üzere 30 kişinin defin işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

Batan tekne, kolera salgınıyla ilgili yanlış bilgilendirme sonucu paniğe kapılarak Mossuril bölgesini terk eden 130 kişiyi taşıyan derme çatma bir feribottu.

Nauaito, yetkililerin diğer kayıpları bulmak için Mozambik Adası ile Mossuril bölgesinin Lungo idari alanı arasındaki sularda arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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