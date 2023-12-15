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Mozambikli Gazeteci Bıçaklı Saldırı Sonucu Öldü - Son Dakika
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Mozambikli Gazeteci Bıçaklı Saldırı Sonucu Öldü

Mozambik'in tanınmış gazetecilerinden Joao Chamusse, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Gazetecileri Koruma Komitesi ve yerel sivil toplum örgütleri, cinayetin acilen soruşturulması çağrısı yaptı.

Mozambikli Gazeteci Bıçaklı Saldırı Sonucu Öldü
15.12.2023 - 11:57,
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Mozambik'in tanınmış gazetecilerinden Joao Chamusse'nin, evinin önünde bıçaklı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, Chamusse'nin dün başkent Maputo'daki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradığı ifade edildi.

Gazete yöneticiliğinin yanı sıra televizyon yorumculuğu da yapan Chamusse'nin, saldırıda başından aldığı yara sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve yerel sivil toplum örgütleri, cinayetin acilen soruşturulması çağrısı yaptı.

Mozambikli yetkililer, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA
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