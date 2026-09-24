MSB, Bakan Güler\'in Hartum Büyükelçisi olarak atanan Oba\'yı kabul ettiğini bildirdi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Büyükelçimiz olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti" denildi.