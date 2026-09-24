MSB, Bakan Güler\'in Hartum Büyükelçisi olarak atanan Oba\'yı kabul ettiğini bildirdi

MSB, Bakan Güler'in Hartum Büyükelçisi olarak atanan Oba'yı kabul ettiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, Güler'in Sudan Büyükelçimiz olarak atanan Oba'yı kabul ettiği duyuruldu.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Büyükelçimiz olarak atanan Fahri Türker Oba'yı kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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