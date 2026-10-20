MSB, Bakan Güler'in Katar ziyaretinin resmi temaslar kapsamında olduğunu açıkladı

MSB, Bakan Güler'in Katar ziyaretinin resmi temaslar kapsamında olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in resmi temaslar amacıyla Katar'a ziyaret düzenlediğini bildirdi. Bakanlık yazılı açıklamasında, bu ziyaretin resmi temaslar kapsamında yapıldığını ifade etti.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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