MSB\'den Babalar Günü için özel video klip

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin 'Babalar Günü' mesajlarını dile getirdiği bir video klip hazırladı.

MSB, 'Babalar Günü' nedeniyle bir video klip hazırladı. Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan klipte, yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli bölgelerde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin mesajları yer aldı. Paylaşımda ayrıca "İlk kahramanımız, en büyük destekçimiz, hayatımıza yön veren, fedakarlıklarıyla yolumuzu aydınlatan, evladını vatan topraklarına emanet eden aziz şehitlerimizin yüce gönüllü babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın 'Babalar Günü'nü kutlarız" ifadelerine yer verildi.