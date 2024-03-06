Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun yapıldığını bildirdi.
Bakanlık, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca 5'inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun 36 misafir askeri personel ile icra edildiğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu düzenlendi - Son Dakika
Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde yaşanan aile içi tartışmada bir kadın tüfekle yaralandı. Tartışma sonucunda kadının dayısı, yeğenini korumak için ateş etti ancak mermi kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Olayın ardından koca polise teslim oldu, dayının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı ve resmi ziyaret kapsamında Türkiye Maarif Vakfı'nın kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Kurtulmuş, okulda öğrenciler tarafından karşılandı ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün damızlık açık artırmasında en pahalı koç 150 bin liraya satıldı. Enstitü, 1943 yılında kurulmuş olup, bu yıl düzenlenen müzayedede 161 koç satışa sunuldu. Balıkesir Valisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de programa katıldı.
Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) bir heyetin başkent Mogadişu'ya ulaştığını belirtti. Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın uygulanması ve Somali Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığı toplantıda, terörle mücadele de görüşüldü.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi. Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve en iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını belirtti. Fenerbahçe'nin santrforu Michy Batshuayi ise rakiplerini hafife almamaları gerektiğini vurguladı ve iyi bir performans sergilemek istediğini ifade etti.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 tabanca, 30 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ve 22 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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