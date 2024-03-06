MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu düzenlendi - Son Dakika
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MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 5'inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun 36 misafir askeri personel ile gerçekleştirildiği açıklandı.

06.03.2024 19:51
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun yapıldığını bildirdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca 5'inci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun 36 misafir askeri personel ile icra edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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