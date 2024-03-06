MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu düzenlendi

Bolu'da Aile İçi Tartışmada Kadın Tüfekle Yaralandı

Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde yaşanan aile içi tartışmada bir kadın tüfekle yaralandı. Tartışma sonucunda kadının dayısı, yeğenini korumak için ateş etti ancak mermi kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Olayın ardından koca polise teslim oldu, dayının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.