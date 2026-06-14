MSB, Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Asil milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza mücadele ettiğimiz kahraman ve fedakar Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler dileriz."