MSB: Suriye ve Irak'ta 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncel

Olaydan paçayı sıyıracağını düşünen adam bir şeyi hesaba katmadı

Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş

Ronaldo\'nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'li 11 terörist ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen PKK/YPG'li 11 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Gerçekleştirilen operasyonların görüntüleri paylaşılarak, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" denildi.