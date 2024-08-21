MSB, FETÖ ve PKK/YPG Üyelerini Yakaladı - Son Dakika
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MSB, FETÖ ve PKK/YPG Üyelerini Yakaladı

MSB, FETÖ ve PKK/YPG Üyelerini Yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK/YPG mensubu 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

21.08.2024 16:41
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK/ YPG mensubu 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

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