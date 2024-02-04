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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB, teröristlerin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmeye devam edileceğini açıkladı.

04.02.2024 15:17
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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