Fırat Kalkanı'nda 8 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı'nda 8 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı\'nda 8 PKK/YPG\'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonların devam edeceği belirtildi.

06.09.2024 14:58
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı'nda 8 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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