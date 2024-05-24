MSB: Fırat Kalkanı ve Gara-Pençe Kilit operasyonlarında toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Fırat Kalkanı ve Gara-Pençe Kilit operasyonlarında toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

24.05.2024 14:38
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesi, Gara ve Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

MSB: Fırat Kalkanı ve Gara-Pençe Kilit operasyonlarında toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MSB: Fırat Kalkanı ve Gara-Pençe Kilit operasyonlarında toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı ve Gara-Pençe Kilit operasyonlarında toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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