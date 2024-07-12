MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

MSB: Irak\'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için başsağlığı mesajı yayımlayarak, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diledi.

12.07.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay Kıdemli Çavuş, Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika


19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 20:03:32. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement