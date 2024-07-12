MSB: Irak\'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.