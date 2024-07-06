MSB: Irak'ta PKK'ya ait mühimmat deposuna operasyon düzenlendi, 2 terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK mensuplarının Irak'ın kuzeyinde yer alan Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depoladığı alana yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Düzenlenen operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskün mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor" denildi.

Operasyon sonucu bölgede silah, mühimmat ve teçhizatın ele geçirildiği bildirilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe vermiş, hatta Dergele köyünü tamamen yakmıştı. Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı. Dergele köyünde, komandolarımız tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerimiz düzeneği başarılı şekilde imha etti. Teröristlerin diğer köylerde de masum sivilleri kalkan yaparak evlerini ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK'lı terörist de silahlarıyla etkisiz hale getirildi."