MSB: Isparta'daki helikopter kazasında 5 personel şehit oldu, 1 personel ağır yaralandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 personelin şehit olduğunu, 1 personelin ise ağır yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."