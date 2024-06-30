MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Başvuruları Bugün Sona Eriyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış adayların "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecekleri hatırlatıldı.

Ayrıca MSB mobil uygulamasından da başvuruların takip edilebileceği belirtildi.