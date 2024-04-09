MSB: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde teröristlere dar attığı ve Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Terör ve teröristle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

09.04.2024 10:05
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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