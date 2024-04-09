MSB: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında İzmir'de camiler temizleniyor

İzmir'de Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında yaklaşık 200 yükümlü, camileri temizleyip tadilat işleri yaparak Ramazan Bayramı'na hazır hale getiriyor. Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen 50 kişilik bir grup, Çiğli ilçesinde bulunan Egekent Merkez Camii'nde temizlik, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, camilerin yoğun kullanımı nedeniyle oluşan temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Kamu yararına çalışma yükümlülüğü, hem ceza infazı hem de rehabilitasyon amacı taşıyor.