Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › MSB: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova Belediye Meclisi'nin toplantısında konut rezerv alanı üretme çabalarının olacağını belirtti.
İzmir'de Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında yaklaşık 200 yükümlü, camileri temizleyip tadilat işleri yaparak Ramazan Bayramı'na hazır hale getiriyor. Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen 50 kişilik bir grup, Çiğli ilçesinde bulunan Egekent Merkez Camii'nde temizlik, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, camilerin yoğun kullanımı nedeniyle oluşan temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Kamu yararına çalışma yükümlülüğü, hem ceza infazı hem de rehabilitasyon amacı taşıyor.
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