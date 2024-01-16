MSB, Şehitler İçin Saygı Duruşunda Bulunan Öğrencilere Teşekkür Etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla ülke genelindeki okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan tüm evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için vatan nöbetine devam eden Mehmetçiklerimiz tüm öğrencilerimizi yürekten selamlıyor." ifadesine yer verildi.