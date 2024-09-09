Pençe Kilit Harekatı\'ndan Yeni Görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, fotoğrafın, Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çekildiği belirtilerek, "Her şartta mücadele" ifadesi kullanıldı.
Fotoğrafta, operasyon kapsamında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklara Mehmetçik tarafından arama tarama yapıldığı anlar yer aldı.
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