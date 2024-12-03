MSB: Pençe-Kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ şehit olmuştur - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ şehit olmuştur

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

03.12.2024 07:47
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ şehit olmuştur - Son Dakika
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