MSB, Senegal Hava Kuvvetleri\'nden 5 askere uçak bakım eğitimi verildiğini açıkladı

MSB, Senegal Hava Kuvvetleri'nden 5 askere uçak bakım eğitimi verildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Okul Komutanlığı'nda Senegal Hava Kuvvetleri'nden 5 personele KT-1T uçak bakım ve teknik eğitimi verildiğini duyurdu. Eğitimlerin başarıyla tamamlandığı açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Okul Komutanlığı'nda, Senegal Hava Kuvvetleri'nden 5 personele uçak bakım ve teknik eğitimi verildiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Okul Komutanlığında, Senegal Hava Kuvvetlerinden 5 personele yönelik düzenlenen KT-1T uçak bakım ve teknik eğitimleri başarıyla tamamlandı" denildi.
Kaynak: DHA
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