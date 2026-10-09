MSB, Senegal Hava Kuvvetleri\'nden 5 askere uçak bakım eğitimi verildiğini açıkladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Okul Komutanlığı'nda, Senegal Hava Kuvvetleri'nden 5 personele uçak bakım ve teknik eğitimi verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Okul Komutanlığında, Senegal Hava Kuvvetlerinden 5 personele yönelik düzenlenen KT-1T uçak bakım ve teknik eğitimleri başarıyla tamamlandı" denildi.