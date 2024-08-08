MSB, Şırnak'ta vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş için taziye mesajı yayımladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta üs bölgesinde görev yapan, arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Ağustos 2024 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.