MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada Irak'ın 67'si ve Suriye'nin kuzeyindeki 41 terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda sözde yöneticiler de bulunmaktadır.
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9.05.2024 12:46:59. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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