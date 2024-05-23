Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi - Son Dakika
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Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Suriye\'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

MSB, Suriye sınırında üst düzey bir askerin makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, ''Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir'' ifadeleri yer aldı.

23.05.2024 12:06
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak, eyleme karışan Tuğgeneralin emekliliğe sevk edildiğini duyurdu.

SURİYE'DEKİ BİRLİK KOMUTANI'NIN MAKAM ARACIYLA İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."

"YENİDEN YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİR ALINMAKTADIR"

MSB'nin yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile millî ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhâl gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır." ifadelerine yer verildi.

MSB: Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ayhan Sevilir: ihraç edilmeliymiş. emekli edilmesi ödül olmuş 52 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ali Köken: Allah gözünüzü doyursun… 29 0 Yanıtla
  • Hakan Taş: Mahkemede yargılanıp ihraç edilmesi Türk Ordusu İçin Onur Meselesi 12 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: hepsi baxem bıyık doymaz 6 3 Yanıtla
  • Resul Bey: rütbeye göre muamele yapılıyor, astsb uzman olsa ihraç ve hapse atılmıştı,adalet mi? öleli onyıllar oldu.. 4 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Memleketin çivisi çıkmış 3 0 Yanıtla
  • ismail: ödülün kralını almış general aldıklarını git rahat rahat ye demişler resmen 3 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Adam resmen ödül almış. Şimdi sırada sayın Cumhurbaşkanı bu tuğgenerale teşekkür ve ödül plaketide versin. Nasılsa sayın Cumhurbaşkanının sevdiği en güzel görevi yerine getirmiş. 0 0 Yanıtla

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