Suriye\'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak, eyleme karışan Tuğgeneralin emekliliğe sevk edildiğini duyurdu.

SURİYE'DEKİ BİRLİK KOMUTANI'NIN MAKAM ARACIYLA İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."

"YENİDEN YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİR ALINMAKTADIR"

MSB'nin yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile millî ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhâl gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır." ifadelerine yer verildi.