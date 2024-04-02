MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

Erzincan'da Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında otizmli ve down sendromlu çocuklar bir araya geldi. Yürüyüş, halk oyunları gösterisi ve şarkılarla renklenen etkinlikte, otizmli çocukların sayısının artışına dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, otizmli bireylerin haklarına saygı gösterilmesi ve eğitimlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.