(ANKARA) - MSB, "İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Basında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa'daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nın kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."
Son Dakika › Güncel › MSB: Üs Komutanlığı Taşınma İddiası Asılsız - Son Dakika
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