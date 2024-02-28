MSB, Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in anma uçuşunu duyurdu - Son Dakika
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MSB, Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in anma uçuşunu duyurdu

MSB, Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey\'in anma uçuşunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul-Kahire seferini yaparken 27 Şubat 1914'te uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in kullandığı güzergahta anma uçuşu icra edildiğini duyurdu. Ayrıca MSB, SOLOTÜRK gösteri ekibinin ilk hava şehitlerini anmak için gerçekleştirdiği uçuşun görüntülerini de paylaştı.

28.02.2024 19:20
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul-Kahire seferini yaparken 27 Şubat 1914'te uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in kullandığı güzergahta anma uçuşu icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Kahire seferi için yola çıkan ve 27 Şubat 1914'te Taberiye Gölü yakınlarında uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in, şehadetlerinin yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Deniz Karakol Uçağı tarafından Fethi Bey'in 110 yıl önce kullandığı güzergah üzerinde, İstanbul- Hatay arasında anma uçuşu icra edildi."

Öte yandan MSB, SOLOTÜRK gösteri ekibinin ilk hava şehitlerini anmak için gerçekleştirdiği uçuşun görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in anma uçuşunu duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB, Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in anma uçuşunu duyurdu - Son Dakika
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